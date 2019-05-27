Бюджет Платоновского фестиваля составит 105,4 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:14 2019-05-27T16:14:09+03:00

На события форума, который начнется в Воронеже с 1 июня, куплено 75% билетов

Изменить размер текста: A A

Общий бюджет Платоновского фестиваля искусств на 2019 год составит 105,4 млн рублей, сообщила руководитель департамента культуры Воронежской области Эмилия Сухачева. В данный момент в казне форума 72,4 миллиона, это деньги областного и городского бюджетов, 12,8 млн спонсорских средств, а также выручка от продажи билетов. Ждут 9 млн рублей федерального гранта.

Чиновница отметила, что пока существует дефицит в 23,5 млн рублей по части поступлений от спонсоров и продажи билетов. На сегодняшний день пока куплено 18,5 тысяч билетов - 75% от общего количества мест. А меценаты сократили вливания. Если ситуация не изменится, проблему могут решить за счет перераспределения средств облбюджета, которые запланированы на проведение в регионе Года театра.

Напомним, в программе девятого Платоновфеста, который пройдет с 1 по 16 июня, 16 постановок, 12 концертов, пять выставок, встречи с литераторами и книжная ярмарка. В форуме искусств примут участие артисты из 17 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU