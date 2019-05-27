"Комсомолка" и Воронежский ОРТПЦ разыграют телеприставку
Остаются считанные дни для полного перехода Воронежской области на цифровое вещание. Старенький телевизор, который его не поддерживает, может стать бесполезным, если не добыть специальную приставку. Можно ее купить, а можно и выиграть.
Уже завтра, 27 мая, в 13.03 в эфире радио "Комсомольская правда в Воронеже" (97.7 FM) мы разыграем приставку для приема цифрового телевещания. Чтобы получить приз, нужно дозвониться по телефону студии 261-11-56 после сигнала ведущего и правильно ответить на вопрос, связанный с цифровым ТВ. Подробнее ознакомиться с правилами конкурса можно по ссылке.
Призы для наших слушателей предоставили в филиале Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) "Воронежский ОРТПЦ".
ИСТОЧНИК KP.RU