"Комсомолка" и Воронежский ОРТПЦ разыграют телеприставку

СЕГОДНЯ 15:42 2019-05-27T15:49:24+03:00

Устройство получит тот, кто верно ответит на вопрос ведущего в прямом эфире

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Остаются считанные дни для полного перехода Воронежской области на цифровое вещание. Старенький телевизор, который его не поддерживает, может стать бесполезным, если не добыть специальную приставку. Можно ее купить, а можно и выиграть.

Уже завтра, 27 мая, в 13.03 в эфире радио "Комсомольская правда в Воронеже" (97.7 FM) мы разыграем приставку для приема цифрового телевещания. Чтобы получить приз, нужно дозвониться по телефону студии 261-11-56 после сигнала ведущего и правильно ответить на вопрос, связанный с цифровым ТВ. Подробнее ознакомиться с правилами конкурса можно по ссылке.

Призы для наших слушателей предоставили в филиале Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) "Воронежский ОРТПЦ".

ИСТОЧНИК KP.RU