Пост вице-мэра по градостроительству займет Владимир Левцев

СЕГОДНЯ 15:36 2019-05-27T15:36:45+03:00

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Экс-руководитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области Владимир Левцев займет пост заместителя главы администрации по градостроительству. Он принят на должность до согласования с Воронежской гордумой.

- Сейчас мы реализуем беспрецедентный объем социального строительства и приступаем к крупным проектам благоустройства общественных пространств. Это огромный фронт работ. Я жду от вас на первом этапе быстрого включения во все эти процессы, жесткого контроля над деятельностью подрядных организаций, - обратился к новому заместителю мэр Воронежа Вадим Кстенин. - Также сейчас ведется разработка Генерального плана развития города, это стратегически важная задача, решение которой будет находиться под вашим постоянным контролем.

Владимир Левцев в 1996 году окончил Воронежское высшее военное авиационное училище по специальности «автомобильные дороги и аэродромы». После службы в армии работал замдиректора управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Левобережного района, начальником отдела в управе Левобережного района, начальником отдела в Фонде капремонта многоквартирных домов Воронежской области, директором «Облкоммунсервис», директором Фонда капремонта многоквартирных домов Воронежской области. Чиновнику через месяц исполнится 45 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU