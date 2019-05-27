Лже-соцработница гуляла по воронежским подъездам

СЕГОДНЯ 15:35 2019-05-27T15:36:28+03:00

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В мае этого года в полицию поступило сразу несколько заявлений от пенсионеров. И в каждом случае разыгрывался идентичный сценарий. В квартиру звонила дама, которая представлялась соцработником. Она объявляла о начале денежной реформы и говорила, что все старые купюры нужно срочно менять на новые.

Доверчивые пенсионеры приносили деньги. Общий ущерб от действий женщины составил около 40 тысяч рублей.

В итоге полицейские задержали 54-летнюю жительницу Москвы. Она призналась в содеянном и возместила ущерб. По статье "Мошенничество" ей грозит до пяти лет заключения. В ГУ МВД по Воронежской области сейчас выясняют, не причастна ли она к похожим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU