Воронежцам бесплатно покажут «Обнаженную» мордовского «Родена»

СЕГОДНЯ 15:12 2019-05-27T15:13:05+03:00

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Воронежским любителям искусства покажут творения Степана Нефедов (Эрьзи). Выставку работ одного из великих современников Андрея Платонова привезет на Платоновфест Мордовский республиканский музей изобразительных искусств, названный именем Эрьзи.

Российский и советский художник и скульптор Степан Нефедов взял псевдоним в честь своей принадлежности к этнической группе эрзя в составе мордовского народа. Он работал в артелях иконописцев Алатыря и Казани, учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, в начале прошлого века изучал искусство в Италии, Франции.

После Октябрьской революции 1917 года активно работал на осуществление ленинского плана монументальной пропаганды - создавал по всей стране памятники человеку труда и борцам революции, портреты деятелей литературы и искусства из мрамора, дерева и цемента.

С 1927 по 1950 годы Степан Эрьзя работал в Аргентине, где творил из южноамериканских пород деревьев кебрачо и альгарробо исторические портреты, мифологические образы, произведения, раскрывающие внутренний мир человека, образы людей родного края, женские образы. В 1954 году в Москве с огромным успехом прошла его персональная выставка.

- Одухотворенное творчество, глубокий психологизм и поэтичность образов и оригинальная пластика поставили Степана Эрьзю в один ряд с выдающимися скульпторами ХХ века, его произведения хранятся в Русском музее, Третьяковской галерее, в музеях и частных коллекциях России, Аргентины, Великобритании, Франции, Италии и других странах, - анонсировали выставку организаторы.

Работы Эрьзи воронежцы смогут увидеть бесплатно в зале на Кирова,8 со 2 по 30 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU