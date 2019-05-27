Воронежцам бесплатно покажут «Обнаженную» мордовского «Родена»
Воронежским любителям искусства покажут творения Степана Нефедов (Эрьзи). Выставку работ одного из великих современников Андрея Платонова привезет на Платоновфест Мордовский республиканский музей изобразительных искусств, названный именем Эрьзи.
Российский и советский художник и скульптор Степан Нефедов взял псевдоним в честь своей принадлежности к этнической группе эрзя в составе мордовского народа. Он работал в артелях иконописцев Алатыря и Казани, учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, в начале прошлого века изучал искусство в Италии, Франции.
После Октябрьской революции 1917 года активно работал на осуществление ленинского плана монументальной пропаганды - создавал по всей стране памятники человеку труда и борцам революции, портреты деятелей литературы и искусства из мрамора, дерева и цемента.
С 1927 по 1950 годы Степан Эрьзя работал в Аргентине, где творил из южноамериканских пород деревьев кебрачо и альгарробо исторические портреты, мифологические образы, произведения, раскрывающие внутренний мир человека, образы людей родного края, женские образы. В 1954 году в Москве с огромным успехом прошла его персональная выставка.
- Одухотворенное творчество, глубокий психологизм и поэтичность образов и оригинальная пластика поставили Степана Эрьзю в один ряд с выдающимися скульпторами ХХ века, его произведения хранятся в Русском музее, Третьяковской галерее, в музеях и частных коллекциях России, Аргентины, Великобритании, Франции, Италии и других странах, - анонсировали выставку организаторы.
Работы Эрьзи воронежцы смогут увидеть бесплатно в зале на Кирова,8 со 2 по 30 июня.
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