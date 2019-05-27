2019-05-27T14:08:17+03:00
Звезды

Воронежцам покажут длинную инсталляцию

Открывается бесплатная выставка Егора Астапченко
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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31 мая «Галерея в «Галерее» откроет новую бесплатную экспозицию. Между этажами атриумного зала Центра Галереи Чижова разместится инсталляция «Длина горизонта» воронежского художника Егора Астапченко.

Автор представит несколько полотен, специально созданных для этого пространства. По задумке художника, «Длина горизонта» - это бесконечный ландшафт идеального Черноземья, который парит где-то в невесомой среде. Зритель увидит застывшие панорамы в процессе движения по эскалатору, перемещаясь на какой-то момент из привычной среды торгового центра внутрь бескрайних черноземных полей, которые существуют вне времени.

Егор Астапченко занимается проектами, в которых исследует границы восприятия пространства человеком в условиях современной информационной среды.

Инсталляцию можно будет бесплатно посмотреть в «Галерее в «Галерее» до конца июня - ежедневно с 10.00 до 22.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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