В Воронежской области главу села и директора спортивного центра наказали штрафами по 30 тыс руб

СЕГОДНЯ 13:44 2019-05-27T13:44:31+03:00

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В Россошанском районе прокуроры обнаружили множество нарушений в сфере заключения госконтрактов.

Спортивный центр в Поповском сельском поселении превысил в 2018 году 50-процентный совокупный годовой объем осуществления закупок у единственного поставщика. Администрация Копенкинского сельского поселения за две недели заключила 7 муниципальных контрактов с одним предприятием по содержанию и ремонту автомобильных дорог на сумму более 350 тыс рублей, уклонившись от конкурентных процедур определения подрядных организаций. Россошанская районная больница в декабре 2018 года, запрашивая котировки на оказание услуг по охране, не включила в конкурсную документацию требование к участникам торгов о наличии лицензии с правом оказания вида охранных услуг - охрана объектов и (или) имущества, обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности.

Главу Копенскинского сельского поселения и директора спорткомплекса Поповского сельского поселения оштрафовали на 30 тыс рублей. Наказали и юрисконсульта Россошанской райбольницы.

ИСТОЧНИК KP.RU