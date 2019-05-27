Центральную дорогу на Дальних Садах Воронежа отремонтировали
Завершился долгожданный ремонт дороги на Дальних Садах. Об этом сообщили в мэрии Воронежа. Работы проводились в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы».
Ремонт шел на участке между остановками 9 и 12. На него поступило наибольшее число жалоб. Кстати, в мэрии отмечают: если вы увидели проблемный участок - отправляйте обращения в районную управу! Когда появятся средства на ремонт, выберут именно тот объект, на который жаловались больше всего.
- В 2017 и 2018 годах по инициативе управы района проводились работы по отсыпке указанной дороги срезом асфальтобетона, что позволило временно обеспечить приемлемое техническое состояние покрытия, - сообщают в городской администрации. - В настоящее время была выполнена разборка старого покрытия, устройство выравнивающих слоев из щебня и устройство нового асфальтобетонного покрытия.
Качество ремонта должна проверить межведомственная комиссия.
Напомним, ранее отчаявшиеся воронежцы сделали для чиновников видеобзор, в котором показали проблемный участок во всей красе. Ролик они опубликовали в соцсети.
Обращение жителей Дальних садов.
ИСТОЧНИК KP.RU