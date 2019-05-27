2019-05-27T13:18:07+03:00
Общество

В Воронежской области управляющая компания не заплатила работникам 800 тыс рублей зарплаты

Долги истребовали через суд, руководство УК под угрозой уголовного дела
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Прокурорские сотрудники обнаружили в одной из управляющих компаний Калачеевского района долги по зарплате: 24 работникам организации не выплатили за январь - апрель 2019 года более 800 тысяч рублей.

- На расчетные счета ООО «УК «Пригородное» поступали денежные средства, вырученные от оказываемых им услуг, достаточные для своевременной выплаты заработной платы работникам в полном объеме и погашения образовавшейся задолженности по ней. Однако данные средства использовались для погашения задолженности по оплате коммунальных услуг, по налогам и сборам, оплаты ГСМ и приобретения товарно-материальных ценностей для нужд предприятия, - сообщили в прокуратуре Воронежской области. - По результатам проверки возбудили в отношении управляющей компании административное дело невыплате и неполной выплате в установленный срок заработной платы.

В суд направили 24 исковых заявления работников о взыскании с предприятия невыплаченной зарплаты. Суд их удовлетворил. Материалы прокурорской проверки направили также в Калачеевский межрайонный следственный отдел СКР по Воронежской области для принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении руководства предприятия о невыплате заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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