Черноморский антициклон принесет в Воронеж жару

СЕГОДНЯ 13:01 2019-05-27T13:01:03+03:00

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Как сообщили синоптики, «сезон дождей» в Черноземье завершился. Локальные кратковременные осадки возможны в начале недели, но и они отступят под натиском мощного высокого антициклона с Черного моря. Он быстро стабилизирует обстановку в атмосфере и принесет с юго-запада волну субтропического тепла. Это обусловит стремительное повышение температуры: от +23 в начале недели до +30 к выходным. Местами термометры могут превысить и эту отметку.

Ночи также будут по-летнему теплыми, около 18 градусов выше нуля.

В выходные не исключены грозовые дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU