В Воронеже благоустроят вторую очередь сквера «Энергия»
Подготовительные работы уже начались
фото управы Ленинского района
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В ближайшее время начнется благоустройство второй очереди сквера «Энергия» на улице Кирова. Расходы возьмет на себя известный воронежский предприниматель. Подготовительные работы по вертикальной планировке уже начались: техника завезла песок, идет выравнивание нижних слоев основания под мощение плитки и газоны.
Детали проекта уточняются, пока известно, что в сквере посадят новые деревья и кустарники, обустроят дорожки и смонтируют освещение
Работы завершатся в течение лета.
ИСТОЧНИК KP.RU