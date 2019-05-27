В Воронеже благоустроят вторую очередь сквера «Энергия»

СЕГОДНЯ 12:41 2019-05-27T12:41:56+03:00

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В ближайшее время начнется благоустройство второй очереди сквера «Энергия» на улице Кирова. Расходы возьмет на себя известный воронежский предприниматель. Подготовительные работы по вертикальной планировке уже начались: техника завезла песок, идет выравнивание нижних слоев основания под мощение плитки и газоны.

Детали проекта уточняются, пока известно, что в сквере посадят новые деревья и кустарники, обустроят дорожки и смонтируют освещение

Работы завершатся в течение лета.

ИСТОЧНИК KP.RU