В Воронежской области пенсионерка зарезала любовника, который был моложе ее на 13 лет
21 мая в Лискинской районной больнице умер от ножевого ранения 45-летний житель Лисок. В причине смерти разбирались полицейские и сотрудники Следственного комитета. Стражи порядка вскоре задержали по подозрению в преступлении 58-летнюю сожительницу погибшего мужчины. Женщина признала свою вину и подтвердила ее при следственном эксперименте, проведенном у нее дома.
По данным следствия, 20 мая сожители выпивали и в какой-то момент поссорились. Женщина схватила нож и ударила гражданского мужа в живот. Это ранение оказалось смертельным. Потом пенсионерка сама вызвала скорую, но было уже поздно.
- Следователи провели осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены свидетели, – сообщил заместитель руководителя следственного отдела по городу Лиски регионального следственного управления СК России Алексей Токарев.
По части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» женщине грозит до пятнадцати лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU