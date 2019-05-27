2019-05-27T12:36:16+03:00
Происшествия

В Воронежской области пенсионерка зарезала любовника, который был моложе ее на 13 лет

Ссора возникла после того, как сожители изрядно выпили
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

21 мая в Лискинской районной больнице умер от ножевого ранения 45-летний житель Лисок. В причине смерти разбирались полицейские и сотрудники Следственного комитета. Стражи порядка вскоре задержали по подозрению в преступлении 58-летнюю сожительницу погибшего мужчины. Женщина признала свою вину и подтвердила ее при следственном эксперименте, проведенном у нее дома.

По данным следствия, 20 мая сожители выпивали и в какой-то момент поссорились. Женщина схватила нож и ударила гражданского мужа в живот. Это ранение оказалось смертельным. Потом пенсионерка сама вызвала скорую, но было уже поздно.

- Следователи провели осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены свидетели, – сообщил заместитель руководителя следственного отдела по городу Лиски регионального следственного управления СК России Алексей Токарев.

По части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» женщине грозит до пятнадцати лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ГИБДД рассказали, чем закончились "сплошные" проверки в Воронеже
Воронежцам покажут длинную инсталляцию
В Воронежской области главу села и директора спортивного центра наказали штрафами по 30 тыс руб
Центральную дорогу на Дальних Садах Воронежа отремонтировали
В Воронежской области управляющая компания не заплатила работникам 800 тыс рублей зарплаты
Черноморский антициклон принесет в Воронеж жару
В Воронеже благоустроят вторую очередь сквера «Энергия»
«РВК-Воронеж» стал участником областного фестиваля «Добрый край Воронежский»
На кондитерской фабрике под Воронежем погиб рабочий
В Воронежской области рецидивист надругался над пожилой женщиной
Победителей воронежского фестиваля "Старая, старая сказка" поздравил "папа" "Ералаша" Борис Грачевский
В Воронеже фанат Есенина замазал памятник поэту своей кровью
Воронежская пенсионерка потеряла 83 тысячи рублей после общения с "подругой" в соцсети
Под Воронежем мотоциклист погиб, врезавшись в «пятерку» на обочине
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
В Фонде капремонта ответили на замечание об утеплении исторического здания в Воронеже
Сенатор Сергей Лукин: «Поправки в Жилищный кодекс РФ помогут жильцам и бизнесу найти компромиссное решение»
На платных участках Воронежской области больше "зайцев", чем где бы то ни было
Хладнокровное утепление: историческое здание Воронежа теряет первозданный вид из-за ремонта