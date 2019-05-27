В Воронежской области пенсионерка зарезала любовника, который был моложе ее на 13 лет

СЕГОДНЯ 12:36 2019-05-27T12:36:16+03:00

Ссора возникла после того, как сожители изрядно выпили

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21 мая в Лискинской районной больнице умер от ножевого ранения 45-летний житель Лисок. В причине смерти разбирались полицейские и сотрудники Следственного комитета. Стражи порядка вскоре задержали по подозрению в преступлении 58-летнюю сожительницу погибшего мужчины. Женщина признала свою вину и подтвердила ее при следственном эксперименте, проведенном у нее дома.

По данным следствия, 20 мая сожители выпивали и в какой-то момент поссорились. Женщина схватила нож и ударила гражданского мужа в живот. Это ранение оказалось смертельным. Потом пенсионерка сама вызвала скорую, но было уже поздно.

- Следователи провели осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены свидетели, – сообщил заместитель руководителя следственного отдела по городу Лиски регионального следственного управления СК России Алексей Токарев.

По части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» женщине грозит до пятнадцати лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU