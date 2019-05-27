На кондитерской фабрике под Воронежем погиб рабочий

СЕГОДНЯ 12:35 2019-05-27T12:35:17+03:00

По данным очевидцев, мужчина залез в печь для жарки сухариков, чтобы провести там уборку

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Работник кондитерской фабрики, расположенной в селе Богданово Рамонского района, погиб во время чистки печи. ЧП случилось утром 24 мая. По предварительным данным полиции, мужчину ударило током. Погибшему было 38 лет.

- Для выяснения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - говорят в полиции.

По данным очевидцев, мужчина залез в печь для жарки сухариков для того, чтобы провести уборку. Достали его уже мертвым.

ИСТОЧНИК KP.RU