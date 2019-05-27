В Воронежской области рецидивист надругался над пожилой женщиной

СЕГОДНЯ 12:18 2019-05-27T12:18:19+03:00

Он забрался в дом пенсионерки и напал на нее

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Жуткий случай произошел в одном из сел Бобровского района. 57-летний мужчина изнасиловал 71-летнюю женщину. Об этом сообщили в СУ СКР по Воронежской области.

Преступление случилось 25 мая. Как рассказывают следователи, подозреваемый проник в жилище пенсионерки и "совершил с ней насильственный половой акт". Позже мужчину задержали. Выяснилось, что правоохранителям о он хорошо знаком. Его ранее судили за кражи и незаконный оборот наркотиков.

- 71-летняя женщина признана потерпевшей и допрошена в данном качестве, назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается выполнение всех необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы, - комментируют в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU