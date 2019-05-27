2019-05-27T12:17:30+03:00
Звезды

Победителей воронежского фестиваля "Старая, старая сказка" поздравил "папа" "Ералаша" Борис Грачевский

Лауреатами юбилейного конкурса стали 24 ребенка и две организации, которые получили сертификаты на 20 тысяч рублей
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже наградили призеров десятого детского фестиваля «Старая, старая сказка» имени воронежского собирателя сказок Александра Афанасьева.

- За десять лет в «Старой, старой сказке» приняли участие почти 50 тысяч детей, рисуя, сочиняя сказки, делая поделки. Все эти ребята и сами творят добра, и приобщили к нему окружающих - друзей, родственников, педагогов. Ведь в сказке всегда добро побеждает зло. И работы ваши все позитивные. И вы все позитивно мыслите, радуетесь жизни. Глядя на вас, я вижу, что у нас прекрасное будущее, - сказал на церемонии награждения первый заместитель председателя правительства области Владимир Попов.

Лауреатами этого года в номинациях «Авторская сказка», «Конкурс рисунков», «Декоративно-прикладное творчество» и «Телевизионные программы» стали 24 ребенка и две организации, которые получили сертификаты на 20 тысяч рублей.

Новшеством юбилейного фестиваля стало введение Гран-при. Главную награду вручили Центру дополнительного образования «Реальная школа». Конкурс на лучшую телевизионную программу для детей выиграло творческое объединение «Юный журналист» из Лискинского района. Победителями в номинации «Авторская сказка» стали Максим Шабанов (Поворинский район), Валерия Турищева (Хохольский район), Ярослав Манохин (школа №7, Воронеж).

Первое место в номинации «Конкурс рисунков» среди учащихся общеобразовательных школ получили Анастасия Достова (школа №29, Воронеж»), Анастасия Захарова (Грибановский район), Софья Спесивцева (Лискинский район), Полина Лебедева (Таловский район), Надежда Зайцева (Петропавловский район), Валерия Литвинова (школа №35, Воронеж). Среди учащихся художественных школ искусств победителями в этой номинации стали Дарья Половицких (Панино), Анна Чернышова (Воронеж) Виктория Тельпова (Борисоглебск), Дарья Кравчук (Воронеж), Валентина Лохман (Россошанский район), Елизавета Саломатова (Воронеж).

Лауреатами в номинации «Декоративно-прикладное творчество» среди учащихся общеобразовательных школ стали Мария Куракова (Павловский район), Валерия Елисеева (Репьевский район), Надежда Кривошапкина (Острогожский район), Данила Малышев (Терновский район), Артем Леонтьев (Грибановский район), Дарья Местрюкова (Воронеж). Победителями этой номинации среди учащихся художественных школ искусств стали Дарья Зюбина (Калачеевский район, Евгения Массова (Воронеж), Марина Денисова (Воронеж).

В этом году фестиваль победителей конкурса поздравил создатель «Ералаша» Борис Грачевский, он показал зрителям новый выпуск детского тележурнала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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