2019-05-27T11:46:10+03:00
Происшествия

Воронежская пенсионерка потеряла 83 тысячи рублей после общения с "подругой" в соцсети

Мошенник заманил ее внутренней валютой - баллами
Виктор ПАВЛОВ
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63-летняя жительница Воронежа обратилась в полицию после того, как пообщалась в соцсети со своей приятельницей. Та написала ей про какую-то акцию. Якобы можно было выгодно приобрести внутреннюю валюту соцсети. Для этого нужно было сообщить все номера банковских карт и пароли из смс-сообщений. Оснований не доверять подруге у женщины не было, а потому она выполнила все, что он нее просили. В итоге с банковского счета исчезли 83 тысячи рублей.

- Заявительница связалась с приятельницей и узнала, что страница знакомой взломана, и настоящая владелица аккаунта ни о каких акциях не слышала, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Полицейские проводят необходимые мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

Как рассказывают правоохранители, после взлома подобные сообщения рассылаются всем друзьям. Лучше сразу связаться с другом по телефону и уточнить, действительно ли именно он рассылает сообщения. Если нет - срочно меняйте пароли!

Кстати, взлом аккаунтов - не единственный способ втереться к вам в доверие от чужого лица. Иногда мошенники создают копии страничек с теми же именами и фотографиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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