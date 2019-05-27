Сенатор Сергей Лукин: «Поправки в Жилищный кодекс РФ помогут жильцам и бизнесу найти компромиссное решение»
Представитель в Совете Федерации от законодательной власти Воронежской области Сергей Лукин принял участие в 458-м заседании верхней палаты Парламента
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В числе одобренных сенаторами законопроектов, имеющих особую социальную значимость – внесение изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части уточнения порядка перевода жилого помещения в многоквартирном доме в нежилое.
ИСТОЧНИК KP.RU