2019-05-27T09:35:18+03:00
Авто

На платных участках Воронежской области больше "зайцев", чем где бы то ни было

Правда, жесткие шлагбаумы и комплексы "Фотофиниш" сократили популяцию
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Пункты взимания платы превратились в капканы для "зайцев".Пункты взимания платы превратились в капканы для "зайцев".Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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На платных участках Воронежской области идет борьба с «зайцами» - любителей проскакивать под шлагбаум за впереди идущим автомобилем. Светлана Ширяева, замдиректора воронежского филиала госкомпании «Автодор», рассказала:

- За март на трех пунктах взимания платы в Воронежской области зафиксировано около 78 тысяч фактов нарушения проезда. Не хочу обидеть жителей региона, но здесь нарушений гораздо больше, чем на других участках трассы. Когда автомобилисты пытаются проскочить за впереди идущим транспортом, возникают ДТП. Были случаи с пострадавшими. В конце марта мы заменили мягкие шлагбаумы на жесткие. В апреле количество нарушений снизилось на 20%. В мае, уже по сравнению с апрелем, - еще на 25%.

Светлана Ширяева, замдиректора воронежского филиала госкомпании «Автодор». Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Светлана Ширяева, замдиректора воронежского филиала госкомпании «Автодор».Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Кроме того, на трех пунктах: 517-й км (у автосалонов), 545-й (после Рогачевки), 620-й (ближе к Лосево) применяются комплексы «Фотофиниш-01». Камеры фиксируют сигналы светофоров. Когда водитель заплатил, загорается зеленый. Следом вспыхивает красный. Автомобилист, который пытается проскочить, получает штраф - 1000 рублей. С 28 января зафиксировано более 38 тысяч нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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