2019-05-26T19:25:45+03:00
Происшествия

В Воронеже сгорела кабина «КамАЗа»

А в Лискинском районе – моторный отсек «Ниссана»
Елена ФЕДЯШЕВА
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В воскресенье, 26 мая, в Воронежской области пожарные дважды спасали от огня автомобили.

В 3.34 сообщение о пожаре поступило в дежурную часть с улицы Дорожной, 17 Советского района. Горел автомобиль «КамАЗ». На борьбу с лонем выехали восемь сотрудников МЧС и два автомобиля. В результате ЧП уничтожена кабина грузовика.

В 10.43 пожар возник в моторном отсеке автомобиля «Ниссан» на улице Свободы в городе Лиски. К ликвидации возгорания привлекались восемь сотрудников пожарной части №21 и две машины.

К счастью оба ЧП обошлись без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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