В Воронеже ищут женщину, пропавшую в День Победы
Наталье Бахтеевой 44 года
фото со страницы группы "Лиза Алерт Воронеж" соцсети "Вконтакте"
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Поисковики отряда «Лиза Алерт Воронеж» просят воронежцев о помощи в поисках 44-летней Натальи Николаевны Бахаревой. Женщина пропала 9 мая. С тех пор о ее судьбе ничего не известно.
Приметы пропавшей: рост 170 си, худощавого телосложения, волосы каштановые, глаза зеленые.
В день исчезновения была одета в темно-синюю кофту с длинным рукавом, цветная футболка, синие джинсы, белые тапочки.
С собой имела черную сумку.
Если вы видели Наталью или знаете, где она может быть, позвоните по телефонам: 8(800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU