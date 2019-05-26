2019-05-26T18:26:55+03:00
Общество

В Воронеже ищут женщину, пропавшую в День Победы

Наталье Бахтеевой 44 года
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото со страницы группы "Лиза Алерт Воронеж" соцсети "Вконтакте"фото со страницы группы "Лиза Алерт Воронеж" соцсети "Вконтакте"
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Поисковики отряда «Лиза Алерт Воронеж» просят воронежцев о помощи в поисках 44-летней Натальи Николаевны Бахаревой. Женщина пропала 9 мая. С тех пор о ее судьбе ничего не известно.

Приметы пропавшей: рост 170 си, худощавого телосложения, волосы каштановые, глаза зеленые.

В день исчезновения была одета в темно-синюю кофту с длинным рукавом, цветная футболка, синие джинсы, белые тапочки.

С собой имела черную сумку.

Если вы видели Наталью или знаете, где она может быть, позвоните по телефонам: 8(800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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