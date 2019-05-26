В Воронежской области задержали наркокурьера в день его рождения

СЕГОДНЯ 16:43 2019-05-26T16:43:49+03:00

В его машине нашли пакет с марихуаной

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На улице Матросовской в Борисоглебске ночью остановили «Нисан-Альмера». Полицейские получили ориентировку на 40-летнего водителя, жителя соседней Волгоградской области. Мужчина начал нервничать и просил поскорее его отпустить: в тот день он отмечал юбилей и спешил домой. Однако полицейские по всем правилам досмотрели салон автомобиля, и нашли в нем пакет с веществом растительного происхождения, похожим на наркотики.

- Изъятое направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Воронежской области, - рассказали в пресс-службе полиции. – Вещество оказалось марихуаной весом 323 грамма, что является крупным размером.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU