2019-05-26T14:59:03+03:00
Общество

Воронежцы обнаружили в своей квартире клопов

Горожане не могут справиться с паразитами
Елена ФЕДЯШЕВА
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На станице сообщества «Типичный Воронеж» соцсети «Вконтакте» воронежцы рассказали о крайне неприятной ситуации, с которой им пришлось столкнуться:

- Снимаем квартиру в Воронеже около полугода. Пару недель назад столкнулись с неприятным моментом в образе постельных клопов. По началу вытравили их, выбросили диван-рассадник. Но насекомые вернулись.

Как дальше бороться с вредными соседями, горожане не знают и просят пользователей соцсети помочь советом.

Горожане на рекомендации не поскупились. Под сообщением вскоре появились советы от радикальных, типа, сжечь все вещи и бежать в другую квартиру чуть ли не голышом, до вполне разумных - сообщить о проблеме УК и вызвать специалистов для обработки помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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