Воронежцы обнаружили в своей квартире клопов
На станице сообщества «Типичный Воронеж» соцсети «Вконтакте» воронежцы рассказали о крайне неприятной ситуации, с которой им пришлось столкнуться:
- Снимаем квартиру в Воронеже около полугода. Пару недель назад столкнулись с неприятным моментом в образе постельных клопов. По началу вытравили их, выбросили диван-рассадник. Но насекомые вернулись.
Как дальше бороться с вредными соседями, горожане не знают и просят пользователей соцсети помочь советом.
Горожане на рекомендации не поскупились. Под сообщением вскоре появились советы от радикальных, типа, сжечь все вещи и бежать в другую квартиру чуть ли не голышом, до вполне разумных - сообщить о проблеме УК и вызвать специалистов для обработки помещений.
ИСТОЧНИК KP.RU