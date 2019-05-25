2019-05-25T19:45:21+03:00
Общество

Воронежскому центру реабилитации животных нужна помощь, чтобы выходить птенцов

К сожалению, на всех птиц, которые поступают в Центр не хватает еды
Олег ИВАНОВ
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Воронежский центр реабилитации диких животных «Сердце Леса» 23 мая обратился за помощью к жителям нашего региона: сейчас на попечении активистов очень много насекомоядных птенцов - и всем птицам нужна еда.

- У нас уже 13 синичат, 6 воробьев, 4 ушастых совенка, есть еще чудовища пока не понятно какого вида, уже поступают стрижики. И постоянно звонки по новым найденышам, - рассказывают зоозащитники.

Действительно, только за последнее время специалисты Центра спасли сову из детского санатория в Чертовицах - не известно, как могли бы поступить с молодой птицей детей. Или вот активисты нашли на земле полуразоренное гнездо с птенцами синицы. Теперь всех их нужно выхаживать и куда-то подселять!

- Нам нужны насекомые: сверчки, тараканы (мраморные, туркменские), львинка. Нам нужны мыши, суточные цыплята. Также вы можете помочь нам финансово, средства пойдут на оптовую закупку корма из Москвы, - написали представители Центра.

Подробнее узнать о том, как помочь зоозащитникам и, если необходимо ознакомиться с финансовым отчетом, можно в официальной группе организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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