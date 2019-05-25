Воронеж по высоте новостроек сравнялся с Санкт-Петербургом

СЕГОДНЯ 18:02 2019-05-25T18:02:19+03:00

Однако до подмосковных городов нам еще далеко

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Этажность новостроек на рынке жилья в Воронеже - 17. По этому показателю наш город в рейтинге равен Санкт-Петербургу, Самаре, Краснодару или Красноярску. Хотя есть еще 17 подмосковных городов, где дома строят как минимум не ниже. Об этом сообщили специалисты портала недвижимости Domofond.ru.

В самой же столице новостройки в среднем достигают 20 этажей. Но и это не рекорд: в околостоличных Котельниках, Красногорске, Одинцово и Реутове сейчас в моде 25-этажки. По крайней мере, застройщики выбирают именно такой формат. А вот нравится ли это самим жильцам? Вопрос открытый.

К слову, эксперты также составили рейтинг населенных пунктов России по средней этажности домов на вторичном рынке. Там, кстати, Воронеж находится несколько ниже, а среднее количество этажей - девять.

ИСТОЧНИК KP.RU