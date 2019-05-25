В Воронеже появилось граффити в память о вокалисте The Prodigy

СЕГОДНЯ 16:50 2019-05-25T16:50:23+03:00

Кит Флинт, ушедший на 50-ом году жизни, замер на одной из городских стен

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В Воронеже появилось граффити в память о вокалисте британской электронной группы The Prodigy Ките Флинте. Популярный музыкант ушел на 50-м году жизни. Известный мастер Денис Gramm в течение четырех часов воссоздавал портрет одного из музыкальных кумиров своего юношества. На создание портрета ушло больше 16 баллонов краски.

Теперь на стене клуба на улице Космонавта Комарова, дом №1А солист Prodigy замер, исполняя то ли свой хит Firestarter, то ли Smack My Bitch Up. Изображение получилось в ширину около четырех метров, а в высоту – около двух с половиной.

Сейчас Денис Gramm ищет стену, где можно было бы создать портрет другого легендарного исполнителя Честера Беннингтона. Для внезапно ушедшего из жизни фронтмена группы Linkin Park воронежец хотел бы найти стену еще большего масштаба - в идеале фасад какого-либо здания, но пока конкретное место не определено. Так что воронежские фанаты Linkin Park могут помочь воплотить эту задумку и предложить какое-либо подходящее место.

Граффити в память о Ките Флинте в Воронеже.Graffiti in Russia, Voronezh. Graffitivrn.com facebook.com/denis.gramm.5 Vk.com/grammstyle #prodigy #keith #flint #graffiti #wallart

ИСТОЧНИК KP.RU