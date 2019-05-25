В Воронеже «гадалка» избавила 86-летнюю пенсионерку от порчи и от 170 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:35 2019-05-25T15:35:05+03:00

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23 мая около 10.30 на улице к 86-летней пенсионерке подошла незнакомка и стала что-то рассказывать про порчу, болезни и как от всего этого избавиться. Видимо «гадалка» была убедительна, так как пожилая женщина испугалась и поверила ей. Женщина же велела собрать все деньги, чтобы провести ритуал «очищения».

Не сомневаясь в бескорыстности незнакомки, пенсионерка забрала из дома боле 170 тысяч рублей и передала мошеннице. Только через несколько часов пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана и ей никто ничего не вернет. Теперь «целительницу» разыскивает полиция.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские в очередной раз убедительно просят жителей города и области проявлять бдительность и не поддаваться на провокации лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU