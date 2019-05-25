Спасатели предупреждают воронежцев о сильных дождях и грозах

СЕГОДНЯ 14:51 2019-05-25T14:51:58+03:00

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Спасатели со ссылкой на Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждают о неблагоприятных погодных условиях. 25 мая с 18.00 до тех же 18.00, но уже 26 мая в отдельных районах региона ожидаются сильные дожди. Также при грозах возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

- Молния опасна, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае надо закрыть в доме окна и двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, а также выключить телевизор и другие бытовые электроприборы, - обращают внимание в ГУ МЧС России по Воронежской области.

Кроме того воронежцам напоминают, что опасно подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антеннам, стоять рядом с окном. Вода, как нам известно из курса физики, отличный проводник тока. Во время грозы нельзя купаться, ловить рыбу. И лучше вообще отойти от берега.

Если вы находитесь на открытой площадке или в лесу, укройтесь на низкорослом участке леса. Возле водоема отойдите подальше от берега, спуститесь с возвышенного места в низину. Держитесь подальше от больших, одиноко стоящих деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU