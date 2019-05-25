В Воронеже дно водоема в микрорайоне Боровое очистили от бутылок и веток

СЕГОДНЯ 13:49 2019-05-25T13:49:27+03:00

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В преддверии купального сезона водолазы городской службы спасения очистили от мусора дно водоема в микрорайоне Боровое (ул.Пляжная 1В). Спасатели проверили участок в границах зоны заплыва - примерно в 30 метрах от берега. Так что горожане, решившие поплавать в этом популярном месте, теперь могут не бояться напороться на какую-либо корягу или что-то еще.

Как сообщили спасатели, дно оказалось относительно «чистым» - хотя они достали несколько бутылок и веток.

- Обследование акватории городских пляжей - одно из мероприятий, предвещающих техническое освидетельствование мест массового отдыха, проводимое представителями ГИМС ГУ МЧС России по Воронежской области. По его результатам и по качеству проб воды будет принято решение о разрешении купания в данном месте, - подчеркнули в пресс-службе ГО и ЧС по Воронежской области.

Однако спасатели рекомендую воронежцам не спешить на пляж, а дождаться официального начала купального сезона - 1 июня - и открытия оборудованных городских пляжей.

ИСТОЧНИК KP.RU