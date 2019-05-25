Стало известно, куда сбежала воронежская школьница после выпускного
С 17-летней школьницей, которая пропала 23 мая после торжественной линейки в школе № 101, все хорошо. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. Девушку нашли спустя несколько часов после того, как ее мама написала заявление в полицию.
Одноклассники уверяли, что у девушки не было причины куда-то сбегать, тем более, что впереди были экзамены. В соцсетях даже появилась версия, что она была с подругой в караоке-клубе «Ибица». Однако позже, выяснилось, что все было не совсем так.
Выпускница, быть может, на фоне стресса от предстоящих экзаменов решила сбежать к своему отцу, который проживает в Воронежской области. Родители девочки сейчас находятся в разводе. По предварительной версии, школьница поругалась с мамой и, не предупредив никого, отправилась ко второму родителю.
ИСТОЧНИК KP.RU