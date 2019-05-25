2019-05-25T11:50:42+03:00
Происшествия

После ДТП в Воронежской области в больницу увезли троих детей

8 и 14-летние девочки, а также 9-летний мальчик получили различные травмы
Олег ИВАНОВ
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отрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшегоотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшегоФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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25 мая примерно в 9.00 часов в Павловском районе столкнулись «Лада Веста» и «Форд Куга». 61-летний житель Московской области проезжал 647 км автодороги М-4 «ДОН», когда столкнулся с иномаркой. За рулем «Форда» был 41-летний житель Ставропольского края.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель «Форд Куга», его пассажиры, 8 и 14-летние девочки, а также пассажир «Лада Веста», 9-летний мальчик, которые с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. В момент столкновения все дети находились в детских удерживающих устройствах, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

В момент столкновения все дети находились в детских удерживающих устройствах Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В момент столкновения все дети находились в детских удерживающих устройствахФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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