После ДТП в Воронежской области в больницу увезли троих детей

СЕГОДНЯ 11:50 2019-05-25T11:50:42+03:00

отрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

8 и 14-летние девочки, а также 9-летний мальчик получили различные травмы

Изменить размер текста: A A

25 мая примерно в 9.00 часов в Павловском районе столкнулись «Лада Веста» и «Форд Куга». 61-летний житель Московской области проезжал 647 км автодороги М-4 «ДОН», когда столкнулся с иномаркой. За рулем «Форда» был 41-летний житель Ставропольского края.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель «Форд Куга», его пассажиры, 8 и 14-летние девочки, а также пассажир «Лада Веста», 9-летний мальчик, которые с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. В момент столкновения все дети находились в детских удерживающих устройствах, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

В момент столкновения все дети находились в детских удерживающих устройствахФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU