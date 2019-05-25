В Воронеже состоится Фестиваль книги

СЕГОДНЯ 09:35 2019-05-25T09:48:30+03:00

Вас ждут интеллектуальные игры и викторины, театральные постановки и концерт вокальной музыки, мастер-класс и даже поэтический поединок. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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26 мая с 13:00 до 15:00 на площадке перед Воронежской библиотекой им. Никитина пройдет Фестиваль книги, посвященный общероссийскому Дню библиотек и 155-летию «Никитинки». Вас ждут интеллектуальные игры и викторины, театральные постановки и концерт вокальной музыки, мастер-класс и даже поэтический поединок.

В рамках мероприятия, в частности пройдет уже полюбившаяся горожанам акция библиокроссинг «Книга в подарок». Вы сможете насладиться концертом вокальной музыки. Или обратите внимание на множество выставок, которые пройдут в этот день - например, путешествие по «Литературной карте Воронежа».

Будут и конкурсы, такие как «Известные и неизвестные библиотеки: манускрипты, артефакты, письмена» или же переводческое состязание «Строк поэтических благая весть и переводов вдохновенье…».

Для юных читателей проведут экоигротеку с кроссвордами и загадками на экологическую тематику. Кроме того, мальчишки и девчонки смогут побывать в «Библиотеке Незнайки» и исправить ошибки в названиях его книг. Или же посетить мастер-класс по созданию и украшению театральных масок «Загадочный образ». И это только часть мероприятий, которые подготовили к фестивалю книги.

ИСТОЧНИК KP.RU