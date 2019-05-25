2019-05-25T09:23:29+03:00
Общество

Воронежская область подпишет соглашение о сотрудничестве с Южной Осетией

Губернатор и посол детально обсудили проект торгово-экономического взаимодействия
Олег ИВАНОВ
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24 мая губернатор Александр Гусев обсудил с послом Южной Осетии в РФ Знауром Гассиевым перспективы сотрудничества Воронежской области с республикой. В частности, речь зашла об обмене опытом и реализации совместных проектов в сфере развития агропромышленного комплекса и иных отраслях экономики.

Губернатор и посол детально обсудили проект соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Документ будет подписан в ближайшее время.

Знаур Гассиев заявил, что президент республики ждет губернатора и делегацию Воронежской области в Южную Осетию.

- Я рад находиться на Воронежской земле, это мой пятый приезд. В этот раз я смог увидеть город и прогуляться по нему. Здесь много молодежи и детей, было очень приятно. Мы помним, что 2008 году была создана комиссия по сбору средств на восстановление Южной Осетии, это многого стоит. Мы считаем необходимым поддерживать связь. Нам есть о чем говорить, есть что предложить Воронежской области, – сказал Знаур Гассиев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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