В Воронеже после последнего звонка пропала 17-летняя школьница

СЕГОДНЯ 20:18 2019-05-24T20:18:39+03:00

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Кристина, просят позвонить 02 или 112. Фото: соцсети

Кристина зашла домой переодеться, чтобы пойти гулять дальше. С тех пор никто из знакомых ее не видел

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В четверг, 23 мая, после торжественной линейки в школе № 101 пропала 17-летняя школьница. Кристина зашла домой, чтобы переодеться. Девушка планировала пойти гулять дальше. Однако утром домой не вернулась. На телефон она не отвечает.

Мама школьницы написала заявление в полицию. Одноклассники Кристины уверяют, что у нее не было причины куда-то сбегать, тем более, что впереди были экзамены. Есть непроверенная информация из соцсетей, что она была с подругой в караоке-клубе «Ибица» (улица Кольцовская, 58 а).

Все, кто что-либо знает о том, где сейчас Кристина, просят позвонить по телефонам 02 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU