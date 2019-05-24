В Воронеже территорию недалеко от пляжа «Пески» застроят многоэтажками

СЕГОДНЯ 19:29 2019-05-24T19:29:38+03:00

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В пятницу, 24 мая, на сайте мэрии появилось постановление, подписанное мэром Воронежа Вадимом Кстениным, о подготовке под жилую застройку территории на улице Изыскателей в Железнодорожном районе. На территории площадью 115 гектаров недалеко от пляжа «Пески» планируют возвести многоэтажки. Там, помимо обычных объектов инфраструктуры (школа, детсады, медучреждения) планируют разместить пожарное депо.

Пока обозначены только сроки бумажной работы. На сбор данных по территории дали 60 дней, 90 – на подготовку обоснования планировки, еще почти два месяца – на разработку документов по ней. И потом в течение месяца нужно будет согласовать проект освоения этих 115 га в управлении главного архитектора Воронежа. Если все процедуры пройдут удачно, планы властей вынесут на публичные слушания, которые, впрочем, носят только рекомендательный характер, хотя и могут внести некоторые, не очень значительные коррективы.

ИСТОЧНИК KP.RU