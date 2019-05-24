В Воронеже изменят маршруты четырех автобусов

СЕГОДНЯ 18:45 2019-05-24T18:45:26+03:00

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В пятницу, 24 мая, на заседании комиссии по транспорту в мэрии Воронежа приняли решение изменить маршруты четырех автобусов.

Автобусы №№ 105 и 125 теперь будут ездить до авиазавода. Продлится и путь маршрутки № 18. Теперь он будет идти от конечной остановки у школы № 95 через гипермаркет «Линия» до «Северного леса». Маршрутки будут ездить не к памятнику Славы, а от кольца на перекрестке бульвара Победы и улицы Жукова по Шишкова через жилые кварталы «Дубрава», «Олимпийский» и «Ботанический сад». А дальше будут возвращаться на старый маршрут.

«ГАЗели» маршрута № 3 теперь будут ездить не до Военного городка, а потом разворачиваться, а до Памятника Славы. Правда, там остановки не будет, зато добавятся две – ТРЦ «Московский проспект» и «Бульвар Победы».

Впрочем, когда изменения вступят в силу, пока неясно.

- От принятия решения до применения его на практике – дистанция достаточно большого размера, - отметили в управлении информации мэрии Воронежа. – О конкретной дате вступления изменений в силу пока говорить рано.

ИСТОЧНИК KP.RU