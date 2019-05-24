На опаснейшем воронежском перекрестке, где сбили 14-летнюю девочку, началась установка светофора

СЕГОДНЯ 18:23 2019-05-24T18:49:38+03:00

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На пересечении улиц 9 Января и Торпедо начали установку светофорного объекта. Появилась часть оборудования с сигнальными огнями. Как ранее сообщил Владислав Ярцев, замглавы городского управления транспорта, объект будет включать регулируемые пешеходные переходы. Между окончанием работ по установке светофора и его подключением может пройти какое-то время.

- Хочу пояснить на простом примере: есть светильник, есть розетка. Светофор-то построили, но как дать электричество? Если рядом есть точка подключения, то все пройдет быстро. Если нет, придется тянуть 300-500 метров кабеля. Это требует и времени на подготовку проекта, и определенных затрат.

Объект будет включать и пешеходные секции.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

ДТП на этом перекрестке случаются едва ли не каждую неделю. Виной всему не только поведение водителей, но и сложная организация движения: оживленный перекресток, широкая проезжая часть улицы 9 Января, нерегулируемая зебра через шесть полос.

20 мая на этом перекрестке маршрутный автобус ПАЗ не остановился, когда перед ним замедлилась легковушка БМВ. После столкновения иномарку отбросило на пешеходный переход, который в это время пересекала 14-летняя девочка. Она получила травмы.

ДТП с маршруткой на Торпедо.Автомобильное сообщество г. Воронежа https://vk.com/vrndtp

ИСТОЧНИК KP.RU