2019-05-24T18:42:51+03:00
Происшествия

Под Воронежем трое старшеклассников избили ногами 13-летнего мальчика и сломали ему ухо

Инцидент произошел недалеко от одной из сельских школ в Новоусманском районе
Яков СТРОГОВ
Поделиться:
По предварительным данным, избиения в школе замалчивали.По предварительным данным, избиения в школе замалчивали.Фото: Ксения КАЗАКОВА
Изменить размер текста:

Стало известно об избиении 13-летнего подростка возле школы одного из сел Новоусманского района. Выяснением обстоятельств ЧП сейчас занимаются работники Следственного комитета.

По предварительным данным, компания из трех парней 15-16 лет встретила на улице 13-летнего мальчика. Подростка повалили на землю и избили ногами. В результате мальчик попал в больницу. Диагноз - сотрясением мозга и перелом ушной раковины. А завуч школы порекомендовал маме мальчика молчать о том, что его сына избили. Женщина, естественно, не стала ее слушаться и пошла в полицию. Опять же, по предварительной информации, в этой школе уже были подобные случаи, но их замалчивали.

- Сейчас проходит доследственная проверка. Следователи дают правовую оценку должностных лиц школы по статье 293 УК РФ «Халатность». По результатам проверки наши сотрудники примут решение, возбуждать уголовное дело или нет, - сообщили в региональном СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже территорию недалеко от пляжа «Пески» застроят многоэтажками
В Воронеже изменят маршруты четырех автобусов
На опаснейшем воронежском перекрестке, где сбили 14-летнюю девочку, началась установка светофора
Главный воронежский полицейский в 2018 году заработал меньше, чем его жена
В Воронеже на два месяца отключили «умные светофоры»
В Воронежской области посещаемость учреждений культуры выросла более чем на 20%
Вышел целый пакет совместных услуг от «БКС Брокер» и «БКС Банк»
Лжебанкиры «развели» воронежца на 250 тысяч рублей
«Город в огне»: под Воронежем пройдет воздушный бой немецкого и советского самолетов времен Великой Отечественной
В Воронеже мать маленького ребенка может сесть на 20 лет за «закладки» синтетического наркотика
Мигрант полюбил Россию так сильно, что предложил воронежскому полицейскому взятку
В Воронеже прошел XII промышленный форум
Миллионы из картона
В Воронеже на лавочке нашли мертвую женщину
Воронежцы крадут цветы с клумб
Акционеры решили ликвидировать воронежский мясокомбинат через четыре года после того, как он закрылся
СМИ: второй воронежский Ил-112В собрали в Жуковском
Ночью в Воронеже полицейские массово будут отлавливать пьяных водителей
В Воронежской области мужчина угнал трактор и разворотил им турбазу
Воронежский рецидивист надругался над девушкой, попав к ней в квартиру под предлогом покупки платья
В Воронеже запретили парковку на Советской площади
На видео попало, как внедорожник чуть не сбил школьницу в Воронеже
В Воронеже снесут аттракционы в парке «Танаис»
Александр Бастрыкин взял под контроль расследование дела о гибели воронежской пациентки под медицинским аппаратом
Воронежцев приглашают на День ранней диагностики и профилактики рака
В Воронеже прозвенел «последний звонок» для выпускников
В Ленинском районе ремонтируют дороги частного сектора
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 лучших Интернет-банков для бизнеса – Business Online Banking 2019