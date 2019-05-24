Под Воронежем трое старшеклассников избили ногами 13-летнего мальчика и сломали ему ухо

СЕГОДНЯ 18:06 2019-05-24T18:42:51+03:00

Инцидент произошел недалеко от одной из сельских школ в Новоусманском районе

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Стало известно об избиении 13-летнего подростка возле школы одного из сел Новоусманского района. Выяснением обстоятельств ЧП сейчас занимаются работники Следственного комитета.

По предварительным данным, компания из трех парней 15-16 лет встретила на улице 13-летнего мальчика. Подростка повалили на землю и избили ногами. В результате мальчик попал в больницу. Диагноз - сотрясением мозга и перелом ушной раковины. А завуч школы порекомендовал маме мальчика молчать о том, что его сына избили. Женщина, естественно, не стала ее слушаться и пошла в полицию. Опять же, по предварительной информации, в этой школе уже были подобные случаи, но их замалчивали.

- Сейчас проходит доследственная проверка. Следователи дают правовую оценку должностных лиц школы по статье 293 УК РФ «Халатность». По результатам проверки наши сотрудники примут решение, возбуждать уголовное дело или нет, - сообщили в региональном СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU