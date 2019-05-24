2019-05-24T17:29:11+03:00
Общество

Главный воронежский полицейский в 2018 году заработал меньше, чем его жена

Но все равно доход у Михаила Бородина неплохой – 2,57 миллиона рублей
Яков СТРОГОВ
Поделиться:
Михаил Бородин.Михаил Бородин.Фото: Юрий КОЗЛОВ
Изменить размер текста:

Руководители полиции Воронежской области отчитались о доходах за 2018 год.

Начальник регионального ГУ МВД Михаил Бородин в прошлом году, согласно декларации, заработал 2,57 миллиона рублей. Неплохо – в 2017- м было меньше – 2,34 млн. Но не менее продуктивно потрудилась его супруга. Она заработала на 40 тысяч рублей больше, чем муж – 2,6 млн. Видимо, жена нашла ну очень хорошую работу или начала заниматься весьма прибыльным бизнесом. Во всяком случае в 2017 году ее доход был значительно менее солидным – он немного превышал миллион.

Что касается собственности, у генерал-лейтенанта Бородина есть 101-метровая квартира (есть еще одна площадью 93 «квадрата», но в пользовании наравне с женой) и автоприцеп. Видимо, на тот случай, если начальник ГУ МВД решит приобрести машину. Пока в декларации значится, что ее нет. Жене принадлежит земельный участок площадью 1 125 квадратных метров и место для машины. Автомобиля тоже нет.

Заместитель Бородина, руководитель главного следственного управления (ГСУ) Вячеслав Воронцов в 2018 году отразил в декларации доходы в 2,4 миллиона рублей (в 2017-м – 1,7 миллиона). У него также есть 82-метровая квартира, четверть квартиры площадью 99,6 «квадратов» и гараж. Доход его жены – 79,8 тысячи рублей, у супруги в собственности находится 59-метровая квартира.

Еще один заместитель начальника регионального ГУ МВЖ Александр Коротеев, согласно декларации, в прошлом году заработал 1,4 миллиона (в 2017-м было чуть больше 1,3 млн). В собственности руководителя находится 44-метровая квартира, автомобиля нет. Его супруга владеет квартирой площадью 43 квадратных метра и третью 90-метровой квартиры. У нее также есть две машины – Subaru Forester 2012 года выпуска и «четверка» 1999 г.

И, наконец, заместитель начальника воронежского ГУ МВД Вячеслав Кузнецов хоть и прилично получает - за прошлый год 1,6 миллиона (в 2017-м было поменьше – 1,5 миллиона), однако ни недвижимости, ни машины, по декларации, не имеет. В пользовании крупного полицейского чина находится квартира площадью 230 квадратных метров и гостиничный номер (почти 100 м2). Судя по декларации, Вячеслав Кузнецов холост.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже территорию недалеко от пляжа «Пески» застроят многоэтажками
В Воронеже изменят маршруты четырех автобусов
На опаснейшем воронежском перекрестке, где сбили 14-летнюю девочку, началась установка светофора
Под Воронежем трое старшеклассников избили ногами 13-летнего мальчика и сломали ему ухо
В Воронеже на два месяца отключили «умные светофоры»
В Воронежской области посещаемость учреждений культуры выросла более чем на 20%
Вышел целый пакет совместных услуг от «БКС Брокер» и «БКС Банк»
Лжебанкиры «развели» воронежца на 250 тысяч рублей
«Город в огне»: под Воронежем пройдет воздушный бой немецкого и советского самолетов времен Великой Отечественной
В Воронеже мать маленького ребенка может сесть на 20 лет за «закладки» синтетического наркотика
Мигрант полюбил Россию так сильно, что предложил воронежскому полицейскому взятку
В Воронеже прошел XII промышленный форум
Миллионы из картона
В Воронеже на лавочке нашли мертвую женщину
Воронежцы крадут цветы с клумб
Акционеры решили ликвидировать воронежский мясокомбинат через четыре года после того, как он закрылся
СМИ: второй воронежский Ил-112В собрали в Жуковском
Ночью в Воронеже полицейские массово будут отлавливать пьяных водителей
В Воронежской области мужчина угнал трактор и разворотил им турбазу
Воронежский рецидивист надругался над девушкой, попав к ней в квартиру под предлогом покупки платья
В Воронеже запретили парковку на Советской площади
На видео попало, как внедорожник чуть не сбил школьницу в Воронеже
В Воронеже снесут аттракционы в парке «Танаис»
Александр Бастрыкин взял под контроль расследование дела о гибели воронежской пациентки под медицинским аппаратом
Воронежцев приглашают на День ранней диагностики и профилактики рака
В Воронеже прозвенел «последний звонок» для выпускников
В Ленинском районе ремонтируют дороги частного сектора
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 лучших Интернет-банков для бизнеса – Business Online Banking 2019