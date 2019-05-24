Главный воронежский полицейский в 2018 году заработал меньше, чем его жена

СЕГОДНЯ 17:29 2019-05-24T17:29:11+03:00

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Руководители полиции Воронежской области отчитались о доходах за 2018 год.

Начальник регионального ГУ МВД Михаил Бородин в прошлом году, согласно декларации, заработал 2,57 миллиона рублей. Неплохо – в 2017- м было меньше – 2,34 млн. Но не менее продуктивно потрудилась его супруга. Она заработала на 40 тысяч рублей больше, чем муж – 2,6 млн. Видимо, жена нашла ну очень хорошую работу или начала заниматься весьма прибыльным бизнесом. Во всяком случае в 2017 году ее доход был значительно менее солидным – он немного превышал миллион.

Что касается собственности, у генерал-лейтенанта Бородина есть 101-метровая квартира (есть еще одна площадью 93 «квадрата», но в пользовании наравне с женой) и автоприцеп. Видимо, на тот случай, если начальник ГУ МВД решит приобрести машину. Пока в декларации значится, что ее нет. Жене принадлежит земельный участок площадью 1 125 квадратных метров и место для машины. Автомобиля тоже нет.

Заместитель Бородина, руководитель главного следственного управления (ГСУ) Вячеслав Воронцов в 2018 году отразил в декларации доходы в 2,4 миллиона рублей (в 2017-м – 1,7 миллиона). У него также есть 82-метровая квартира, четверть квартиры площадью 99,6 «квадратов» и гараж. Доход его жены – 79,8 тысячи рублей, у супруги в собственности находится 59-метровая квартира.

Еще один заместитель начальника регионального ГУ МВЖ Александр Коротеев, согласно декларации, в прошлом году заработал 1,4 миллиона (в 2017-м было чуть больше 1,3 млн). В собственности руководителя находится 44-метровая квартира, автомобиля нет. Его супруга владеет квартирой площадью 43 квадратных метра и третью 90-метровой квартиры. У нее также есть две машины – Subaru Forester 2012 года выпуска и «четверка» 1999 г.

И, наконец, заместитель начальника воронежского ГУ МВД Вячеслав Кузнецов хоть и прилично получает - за прошлый год 1,6 миллиона (в 2017-м было поменьше – 1,5 миллиона), однако ни недвижимости, ни машины, по декларации, не имеет. В пользовании крупного полицейского чина находится квартира площадью 230 квадратных метров и гостиничный номер (почти 100 м2). Судя по декларации, Вячеслав Кузнецов холост.

ИСТОЧНИК KP.RU