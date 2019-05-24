В Воронеже на два месяца отключили «умные светофоры»

СЕГОДНЯ 17:10 2019-05-24T17:12:56+03:00

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Воронеж перешел на прежнюю, «дояпонскую» систему управления движением – так называемую «зеленую волну». Датчики «умных светофоров», укрепленные на пространстве от Памятника Славы до перекрестка улиц Кольцовской и Плехановской, пока отключили.

Связано это совсем не с тем, что японскую систему признали неэффективной. Напротив, согласно исследованию, проведенному учеными Воронежского опорного университета, пропускная способность перекрестков за время ее действия в 2018 году увеличилась на 18 процентов.

Причина гораздо более, скажем так, «техническая». Дело в том, что «накосячили» воронежские субподрядчики, плохо делавшие оцинковку перекладин, на которые крепились датчики системы «Артемис». В итоге они быстро заржавели. Подрядчика наказали штрафом, ему также, по сведениям мэрии, до сих пор не заплатили за работу. Пока не сделают оцинковку нормально.

- Нужно привести в нормальное состояние 27 перекладин. Субподрядчику дали на эти работы два месяца – июнь и июль, когда многие уезжают в отпуска, и поток машин в городе снижается, - рассказали в управлении информации мэрии Воронежа. – С 1 августа японская система снова заработает.

ИСТОЧНИК KP.RU