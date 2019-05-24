СЕГОДНЯ 16:38 2019-05-24T16:38:42+03:00

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В Воронежской области посещаемость учреждений культуры выросла более чем на 20% по итогам первого квартала 2019 года. Об этом сообщила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.

По планам к 2024 году этот рост «окультуривания» по всей Росии должен составить не менее 15 процентов. Но уже сейчас есть регионы, которые перевыполняют этот норматив. Помимо Воронежской, в числе лидеров Новосибирская и Калужская области.

- Специалисты связывают заметный рост посещаемости учреждений культуры в Воронежской области с существенными мерами поддержки этой сферы, предпринимаемыми региональной властью. Своевременная информированность граждан о событиях в культурной жизни играет немалую роль. По этому показателю регион уже на протяжении нескольких лет является безусловным лидером, опережая даже Москву и столичный регион, - прокомментировали в пресс-службе облправительства.

ИСТОЧНИК KP.RU