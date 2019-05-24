Лжебанкиры «развели» воронежца на 250 тысяч рублей
Полицейские сообщили об очередной выходке аферистов. На этот раз мошенники «развели» 60-летнего воронежца. Схема была стандартной. Около 11 утра ему позвонил незнакомец, заявил, что банковскую карту пытались взломать, и срочно нужен код тайной смс-ки, чтобы хакерам-грабителям помешать. Мужчина в годах забыл, что его строго-настрого предупреждали: никому эти секретные данные не сообщать. Он продиктовал код проходимцу. Скоро с его счета исчезли 250 тысяч рублей.
Было 24 мая и еще три мошенничества. Один – по той же схеме, что и с 60-летним мужчиной, два других были связаны с продажей и покупкой товаров в интернете. Но там жулики разжились значительно меньше. Общий ущерб от этих трех афер составил около 50 тысяч. Всего стало быть 300.
Аферистам по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» грозит до пяти лет тюрьмы. Если их, конечно, поймают, что сделать очень нелегко.
Полицейские в очередной раз напоминают: если вам на телефон позвонил незнакомец, не выполняйте его просьбы о переводе денег или раскрытия кода банковской карты.
ИСТОЧНИК KP.RU
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