Вышел целый пакет совместных услуг от «БКС Брокер» и «БКС Банк»

СЕГОДНЯ 16:30 2019-05-24T16:11:50+03:00

«БКС Брокер» совместно с «БКС Банк» объявили о выходе на рынок премиального пакета услуг «Брокер PRO», с подключением к которому клиенты получат статусную карту Visa Infinite

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- Этот сервис необходим тем, кто серьезно инвестирует и получает дивиденды, но при этом не готов отказываться от преимуществ банковского обслуживания. Поэтому в «Брокер PRO» собраны сервисы для самых взыскательных клиентов, - отметил руководитель дирекции розничного банковского бизнеса «БКС Банк» Илья Чернышев.

Вступить в программу можно будет с 1 июня этого года. В числе основных важных привилегий - получение до 500 тысяч рублей в любых банкоматах без комиссии, бесплатное обслуживание с активами от трех миллионов рублей, а также выгодная бонусная программа и повышенный лимит выдачи наличных в банкоматах «БКС Банка».

- ООО «Компания БКС» удовлетворит потребности самого требовательного клиента, потому что это максимально выгодный и удобный сервис, - рассказал заместитель управляющего директора «БКС Брокер» Дмитрий Панченко.

Компания «БКС Брокер» входит в ФГ БКС, которая занимает лидирующие позиции на Московской бирже по количеству зарегистрированных клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU