«Город в огне»: под Воронежем пройдет воздушный бой немецкого и советского самолетов времен Великой Отечественной

СЕГОДНЯ 16:06 2019-05-24T16:06:36+03:00

Кроме того, вас ждут «Показ мод 40-хх», «Операция «Блау» и возможность проверить свои силы

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1 и 2 июня в Семилукском районе пройдет военно-исторический фестиваль «Город в огне». Он приурочен к началу боев на Воронежском направлении. Организатор фестиваля - военно-патриотический клуб «Набат».

В течение двух дней гостей фестиваля с 10.00 ждут уютный ресторанный дворик и интерактивные площадки. В частности, военно-полевой госпиталь, где гостям расскажут о военной медицине и основах оказания первой помощи.

Кроме того, зрители увидят модели самолетов периода Великой Отечественной войны в действии: в небе развернется зрелищный воздушный бой. Можно будет детально рассмотреть более 10 единиц русской артиллерии с XVI века до наших дней. Будет представлена и другая различная военная техника времен Великой Отечественной войны

Наверняка посетителям фестиваля понравится оружейный лекторий – интерактивная выставка и стрелковый тир макетов вооружения. Конечно же, для гостей будут подготовлены и специальные фотозоны различной тематики.

Хотите проверить себя? Тогда приходите 1 июня в 13.00 – в это время можно будет пройти «Курс молодого бойца» и получить за сдачу нормативов памятные грамоты. В первый день с 15.00 до 17.00 пройдет зрелищная спартакиада среди реконструкторов.

А в 18.00 начнется «Показ мод 40-хх», можно будет поучаствовать в мероприятии «Песни военных лет – военная танцплощадка» - только заранее подготовьте костюмы в стиле 40-50-хх годов.

Однако главным событием фестиваля станет военно-историческая реконструкция «Операция «Блау» – бои на Воронежском направлении в 1942 году», которая пройдет 2 июня в 14:00. Чего будет стоить один лишь воздушный бой немецкого и советского самолетов времен Великой Отечественной.

А ведь будут еще около 300 реконструкторов из разных регионов России, 9 единиц техники времен Великой Отечественной войны, в том числе реактивная установка БМ-13 «Катюша», легкий советский танк Т-70, немецкий средний танк Panzerkampfwagen III, немецкая самоходно-артиллерийская установка Stug III, советский бронеавтомобиль БА-64, советская противотанковая пушка «сорокопятка», реплика немецкого бронеавтомобиля Sd.Kfz 231 и другие.

Кульминацией праздника станет концерт с участием ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

ИСТОЧНИК KP.RU