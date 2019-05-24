В Воронеже мать маленького ребенка может сесть на 20 лет за «закладки» синтетического наркотика

СЕГОДНЯ 15:53 2019-05-24T15:54:08+03:00

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Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 задержали 42-летнюю женщину в ее квартире в Левобережном районе. При обыске у нее нашли около 23 граммов синтетического наркотика – метилэфедрона, а также весы, на которых она фасовала «закладки».

Вину женщину отягощает то, что она уже попадалась за участие в продаже наркотиков. А, наоборот, смягчает лишь то, что она мать маленького ребенка. Потому, собственно, ее и не посадили сразу в СИЗО, а отпустили до суда под подписку о невыезде.

По части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» женщине грозит большой срок – до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU