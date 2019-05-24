Мигрант полюбил Россию так сильно, что предложил воронежскому полицейскому взятку

СЕГОДНЯ 15:28 2019-05-24T15:28:18+03:00

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53-летнего гостя из Средней Азии задержали в Нововоронеже по подозрению в незаконном проникновение в жилище. И тут выяснилось, что это не единственный его грез. Оказывается, мужчина уклонился от выезда из РФ после окончания патента на работу.

- Опасаясь выдворения за пределы страны, правонарушитель предложил заместителю начальника ОМВД незаконное денежное вознаграждение, - сообщают в СУ СКР по Воронежской области. - Несмотря на разъяснения о том, что дача взятки является уголовно-наказуемым деянием, мужчина своих намерений не изменил и попытался передать 12 тысяч рублей, положив их в телефонный справочник на рабочем столе.

Полицейский не стал ждать новых предложений. Приглашенные сотрудники задокументировали факт покушения на дачу взятки. Как говорят следователи, подозреваемый признал вину. Дело направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU