2019-05-24T15:05:55+03:00
Происшествия

В Воронеже на лавочке нашли мертвую женщину

Шок испытали жители дома на улице Писарева
Юрий КОЗЛОВ
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Причину смерти женщины выясняют специалисты судебно-медицинской экспертизы.Причину смерти женщины выясняют специалисты судебно-медицинской экспертизы.Фото: Воронеж СТОГ, ВКонтакте.
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Жители одного из домов на улице Писарева в микрорайоне ВАИ, вышедшие с утра на улицу увидели на лавочке лежащую женщину, на вид лет 40. Подойдя поближе, поняли, что она не дышит, и вызвали полицию и скорую. Приехавшие врачи подтвердили, что женщина мертва.

В комментариях к посту в соцсети, где выложили фото с места ЧП, высказывали предположения, что погибшая была наркоманкой. Однако визуально женщина не была похожа на маргинальную личность – одежда во всяком случае на ней была приличная.

- Документов у женщины не нашли. Тело забрали на экспертизу для установления причин смерти. Наши сотрудники вместе с полицейскими устанавливают личность погибшей в ходе доследственной проверки, - сообщили в региональном СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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