Воронежцы крадут цветы с клумб

СЕГОДНЯ 14:54 2019-05-24T15:39:59+03:00

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Во время записи передачи для радио «КП» в Воронеже» руководитель городского управления экологии Наталья Ветер поделилась печальным опытом программы озеленения Воронежа. Зачастую посаженные для украшения улиц многолетние цветы очень быстро исчезают. Некоторые горожане не гнушаются воровством растений. Так, например, из 170 роз, высаженных у здания Советского районного суда, в скором времени исчезли 70!

- Зачем люди это делают? – недоумевает Наталья Викторовна. – Вероятно, считают это нормой.

Одну такую похитительницу, на вид – приличную женщину, удалось задержать с помощью камер видеонаблюдения. Запись с них принесли в управление экологии предприниматели, владельцы магазинов, расположенных вблизи Есенинского сквера. Аппаратура записала, как женщина, вечером прогуливаясь по парку с собачкой, невзначай выкопала с десяток растений с клумбы.

Гость в студии: руководитель городского управления экологии Наталья Ветер 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU