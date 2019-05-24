2019-05-24T14:19:10+03:00
Общество

СМИ: второй воронежский Ил-112В собрали в Жуковском

Пока он будет принимать участие в испытаниях
Яков СТРОГОВ
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Сотрудники ВАСО и Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского собрали второй военно-транспортный самолет Ил-112В. Об этом сообщил ТАСС, сославшись на данные своего источника. Детали для этого самолета привезли в подмосковный поселок Жуковский на базу института еще в декабре 2018 года.

Собранный самолет будет участвовать в ресурсных испытаниях в июле-августе 2019 года. Необходимость в них созрела, так как во время пробного полета первого Ил-112В (в целом, надо сказать, успешного) обнаружили и несколько проблем. В частности, новый самолет военспецы сочли слишком тяжелым. К тому же ряд источников сообщал об отказе автоматики во время полета. Чтобы выполнить задачу, озвученную губернатором Александром Гусевым – наладить серийное производство новых самолетов – нужно эти недостатки как можно быстрее устранить.

Напомним, Ил-112В задумали как замену морального устаревшему «Ану». На нем собираются перевозить солдат, вооружение и легкую военную технику, при этом общая максимальная загрузка самолета не должна превышать пяти тонн. Ил-112В можно будет использовать в сложных природных условиях, в частности, при сверхнизких температурах. Крейсерская скорость самолета – 470 км/ч. Максимальная дальность полета с полной нагрузкой при взлете с грунтовых аэродромов – 1,2 тыс. км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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