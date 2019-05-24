Ночью в Воронеже полицейские массово будут отлавливать пьяных водителей

СЕГОДНЯ 13:37 2019-05-24T13:37:05+03:00

В городе участились случаи, когда водители садятся за руль после алкоголя

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В течение мая сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Воронежской области остановили 742 пьяных водителя. Вдумайтесь в эту цифру!

Всех шокировало ДТП, произошедшее 21 мая в 22.20 на проспекте Революции. Пьяного водителя белого «Мерседеса», сбившего насмерть женщину в центре Воронежа, отправили под стражу.

Уже 22 мая невменяемый водитель «Тойоты» избил велосипедиста, наехал на женщину, а пытаясь сбежать, помял несколько машин. Этому пьяному водителю – всего 20 лет.

Ночью с 24 на 25 мая полицейские проведут массовые проверки водителей.

- Тактика массовых «сплошных» проверок предполагает остановку сотрудниками ГИБДД всех автомобилей без исключения на заранее выбранном участке дороги. В том случае, если от водителя автомобиля исходит запах алкоголя или его поведение кажется инспекторам ГИБДД странным, ему предлагается пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости, и на употребление наркотических веществ, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области.

Помните, если вы стали свидетелем грубых нарушений ПДД, в том числе, управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по круглосуточному телефону 269-60-79.

ИСТОЧНИК KP.RU