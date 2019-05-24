Ночью в Воронеже полицейские массово будут отлавливать пьяных водителей
В течение мая сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Воронежской области остановили 742 пьяных водителя. Вдумайтесь в эту цифру!
Всех шокировало ДТП, произошедшее 21 мая в 22.20 на проспекте Революции. Пьяного водителя белого «Мерседеса», сбившего насмерть женщину в центре Воронежа, отправили под стражу.
Уже 22 мая невменяемый водитель «Тойоты» избил велосипедиста, наехал на женщину, а пытаясь сбежать, помял несколько машин. Этому пьяному водителю – всего 20 лет.
Ночью с 24 на 25 мая полицейские проведут массовые проверки водителей.
- Тактика массовых «сплошных» проверок предполагает остановку сотрудниками ГИБДД всех автомобилей без исключения на заранее выбранном участке дороги. В том случае, если от водителя автомобиля исходит запах алкоголя или его поведение кажется инспекторам ГИБДД странным, ему предлагается пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости, и на употребление наркотических веществ, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области.
Помните, если вы стали свидетелем грубых нарушений ПДД, в том числе, управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по круглосуточному телефону 269-60-79.
ИСТОЧНИК KP.RU