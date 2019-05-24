2019-05-24T13:44:14+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина угнал трактор и разворотил им турбазу

Он злодействовал ранним утром
Юрий КОЗЛОВ
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Прокатился на тракторе - пожалуйте в СИЗО!Прокатился на тракторе - пожалуйте в СИЗО!Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Ранним утром в четверг, 23 мая, 33-летнему жителю села Ульяновка Борисоглебского района не спалось. Он решил погулять. Около четырех утра дошел до забора турбазы. Мужчине стало интересно – что же там, за ограждением? Он перелез через забор и увидел трактор «ВТЗ-Д21», в замке зажигания были оставлены ключи. Почему бы не покататься, задался вопросом искатель приключений. Сказано, сделано. Вот только навыками вождения трактора мужчина не владел.

Угонщик по ходу своей неровной езды ухитрился повредить лавочки, стоящие на берегу реки, и другое имущество турбазы. На звук работающего мотора прибежал охранник. Мужчина остановил трактор, вылез из кабины и убежал. Но недалеко. Вскоре полицейские, вызванные охранником, задержали угонщика, когда он остановил на обочине «ГАЗель» и уже договорился с водителем, чтобы тот его подвез.

Мужчину отправили в следственный изолятор. Ему придется отвечать перед судом по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищении» (до пяти лет лишения свободы).

ИСТОЧНИК KP.RU

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